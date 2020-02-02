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Экономический хаб: Помощник Зеленского рассказал о плане восстановления Донбасса

02.02.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью YouTube-канала KRYM заявил о том, что о восстановлении Донбасса после боевых действий думают уже сейчас и ищут доноров.

«Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, которые мы даже не мечтали и не говорили об этом», – сказал Ермак.

На вопрос, сколько это будет стоить, он сказал, «много», но добавил, что заканчивается работа со Всемирным банком по формированию фонда для развития Донбасса.

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