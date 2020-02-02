Единые стандарты: На Донетчине открыли еще один обновленный фронт-офис ПФУ (Фото)

В Донецкой области открыли обновленный фронт-офис Великоновоселковского объединенного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Мероприятие прошло 31 января. «Удобство и оперативное решение всех вопросов по пенсионному обеспечению уже почувствовали жители Великоновоселковского района. Для посетителей с ограниченными возможностями обеспечен беспрепятственный доступ в здание. Помещение оборудовано средствами тактильного ориентирования и современной компьютерной техникой», – написала Рад.

Фото: Facebook / Наталия Рад

По ее словам, органы Пенсионного фонда области и в дальнейшем будут работать над введением Единых современных стандартов приема и обслуживанием граждан, учитывая потребности всех категорий жителей.

Напомним, ранее в Волновахе состоялась презентация модернизированного, согласно Единым стандартам обслуживания граждан в органах ПФУ, фронт-офиса Волновахского объединенного управления ПФУ Донецкой области.