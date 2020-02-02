Жертвы мин на Донбассе: В ОБСЕ назвали данные с начала года

На Донбассе с начала 2020 года зафиксированы 7 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Миссия подтвердила сообщения о семи жертвах среди гражданского населения в результате срабатывания взрывных устройств и мин, в том числе об одном погибшем – 35-летнем мужчине, который погиб от взрыва гранаты 11 января в н. п. Шевченко (Донецкая область), которую он, как сообщалось, нашел при сборе металлолома», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 13 по 26 января Миссия зафиксировала около 8 800 нарушений режима прекращения огня по сравнению с примерно 5 300 за предыдущий двухнедельный период.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе.