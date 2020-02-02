С 1 марта граждане Украины смогут поехать в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении. Только по загранпаспорту. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

Граждане Украины, которые ранее выехали за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

«Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, самые частые подделки внутренних паспортов (переклеенные фото и поддельные печати) не характерны для паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Так, в 2019 году украинские пограничники выявили и пресекли 502 попытки пересечения лицами государственной границы по поддельным документам. «Стоит заметить, что из 89 поддельных документов, обнаруженных на границе с Российской Федерацией, 73 были именно внутренние паспорта», – уточняется в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ГПСУ, при оформлении лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип). При оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывальной зоны.

Во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, что часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за рубежом (например, в командировке).

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, ГПСУ рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля. «Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много», – резюмируется сообщение.