Гражданские «киборги»: Как выживают переселенцы на тыловой окраине прифронтовой Красногоровки

На тыловой окраине прифронтовой Красногоровки (Марьинский р-н, Донецкая обл.), около 7 км от линии разграничения, в дачном кооперативе «Мрия» живут 10 семей (около 20 человек). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, все жильцы дач – жители прифронтовой Красногоровки, их квартиры и дома расположены в микрорайонах Солнечный, Борисовка. А «коттеджи», стоящие непосредственно на линии разграничения, где ежедневно стреляют, без отопления, окон, газа, воды и канализации.

«При поддержке уполномоченной по правам человека Валерии Лутковской в 2017-м мы боролись за предоставление данным "перемещенцам" статуса внутренне перемещенных лиц и выплат. УСЗН в Марьинском районе отказывался производить выплаты на основании того, что люди переместились де-юрэ в пределах одного населенного пункта. После вмешательства уполномоченного, спустя год эта проблема решилась. Людей зарегистрировали и начали платить адресную помощь», – рассказал Каплин.

Он добавил, что две зимы людям предоставляли помощь твердым топливом. А одной семье с ребенком, который родился на дачах во время конфликта, купили новый дом в рамках программы добровольного перемещения. Также Миссия все эти годы всячески помогала жителям дачного кооператива, предоставляла продукты, средства гигиены и оказывала всевозможную поддержку людям.