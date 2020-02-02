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Гражданские «киборги»: Как выживают переселенцы на тыловой окраине прифронтовой Красногоровки

02.02.20 16:46
Фото: Facebook / Евгений Каплин
Фото: Facebook / Евгений Каплин

На тыловой окраине прифронтовой Красногоровки (Марьинский р-н, Донецкая обл.), около 7 км от линии разграничения, в дачном кооперативе «Мрия» живут 10 семей (около 20 человек). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, все жильцы дач – жители прифронтовой Красногоровки, их квартиры и дома расположены в микрорайонах Солнечный, Борисовка. А «коттеджи», стоящие непосредственно на линии разграничения, где ежедневно стреляют, без отопления, окон, газа, воды и канализации.

«При поддержке уполномоченной по правам человека Валерии Лутковской в 2017-м мы боролись за предоставление данным "перемещенцам" статуса внутренне перемещенных лиц и выплат. УСЗН в Марьинском районе отказывался производить выплаты на основании того, что люди переместились де-юрэ в пределах одного населенного пункта. После вмешательства уполномоченного, спустя год эта проблема решилась. Людей зарегистрировали и начали платить адресную помощь», – рассказал Каплин.

Он добавил, что две зимы людям предоставляли помощь твердым топливом. А одной семье с ребенком, который родился на дачах во время конфликта, купили новый дом в рамках программы добровольного перемещения. Также Миссия все эти годы всячески помогала жителям дачного кооператива, предоставляла продукты, средства гигиены и оказывала всевозможную поддержку людям.

На днях в этом кооперативе умер один из жителей. Мужчина жил вместе с супругой в фанерном домике 2х3 метра. «Еще осенью я был у него дома, на шестом году войны у него было все без изменений: не было жилья, не было чем топить домик, за продуктами нужно было ездить 7 км, в комнате в шесть метров стояла кровать, тазик, в котором можно было помыться и буржуйка, а также телевизор, который по-прежнему показывал 30 российско-донецких каналов и ни одного украинского. По "Первому каналу РФ" крутили балет, а во дворе хромал контуженный и разорванный собаками кот... Такую вот старость приготовила для мужчины война, страшную старость… Пока я жив, я всегда буду вспоминать этих гражданских, которые для меня были, есть и будут киборгами на этой войне», – рассказал Евгений Каплин.

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