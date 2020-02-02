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Сводка из зоны ООС за 1 февраля: Версии сторон конфликта

02.02.20 09:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов:

  • вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета;
  • в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;
  • неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Девять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов;
  • рядом с Новотошковским –из минометов калибра 120 мм, а из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

На все обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» сообщили о 8 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Доломитное, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Жабичево, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Старомихайловка, Саханка. Применялись: минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» заявили о трех нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Березовское. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

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