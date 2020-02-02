Сводка из зоны ООС за 1 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов:

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета;

в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Девять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов;

рядом с Новотошковским –из минометов калибра 120 мм, а из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

На все обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» сообщили о 8 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Доломитное, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Жабичево, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Старомихайловка, Саханка. Применялись: минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» заявили о трех нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Березовское. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.