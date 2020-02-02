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Движение есть: Ситуация в пунктах пропуска утром 2 февраля

02.02.20 09:43
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 2 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 февраля через КПВВ последовало 34,1 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 7845 человек и 937 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 6696 человек и 1145 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 6470 человек и 1218 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2750 человек и 625 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 10350 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 60/0;
  • «Марьинка» – 50/20;
  • «Новотроицкое» – 30/100;
  • «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Сергей: «5:33. Горловка в Украину до первого поворота: 40-45 машин»;
  • Приходько: «8:44. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:35 (мск) на пункте пропуска 115 автомобилей, 33 автобусов и микроавтобусов, до 10 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Татьяна: «7:53. Марьинка на Донецк 20 машин. Перевозы заехали все, льготы 2 машины на сейчас»;
  • Top: «9:11. Каргил: основная спуск с моста, льгота 25+. Перевозы почти проехали, 6 автобусов. Пропускают 3+3 раз в 5-7 минут, чебуреки продают, туалет работает»;
  • Maksim: «9:28. Марьинка на Донецк никого».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Р. Х.: «8:23. На Еленовке в Украину примерно 50 авто + 7 льготы»
  • Р. Х.: «9:18. На Еленовке в Донецк 10 авто. Новотроицкое. На Волноваху 50 авто.

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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