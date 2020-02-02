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В Горловке загорелся центр экстренной медицинской помощи

02.02.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) произошел пожар на станции «Скорой помощи». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что пожару был присвоен статус социально значимого по повышенным номерам вызова.

Загорелся бокс обособленного структурного подразделения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Станция скорой медицинской помощи в Центрально-Городском районе на ул. Рудакова.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

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