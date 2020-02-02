Виртуальная реальность: Пушилин рассказал, как проехать на украинских номерах в Донецк

Приезжающие на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области должны оформлять «ввозную декларацию». Об этом заявил «руководитель ДНР» Денис Пушилин местному YouTube-каналу.

«Давно принято решение, что у жителей должны быть номера ДНР. Причем, если в гости приехали, то оформляются документы, скажем так, ввозная декларация, с этим сложности нет, но многие на это не обращали внимание. А это затрудняет работу правоохранительных органов, когда совершено ДТП. У нас баз украинских нет. Где искать человека, если сбили кого-то. Если это номера не республиканские, если не оформили документы при пересечении границы, то это определенные сложности», – сказал он.

При этом местные жители, пересекающие линию разграничения возмущены предложением оформлять «ввозную декларацию» и указывают, что их на «таможне» не оформляют.

Denzel: «Какую же чушь несет Пушилин, никто декларации не выдает, таможня дыры посылает всех в сад. Проверка может быть обоснованной, если она основывается на законных требованиях, а не на определенных паспортах у граждан. По номерам – сначала сделайте так, чтобы на этих номерах можно было передвигаться по всему миру, а не по дыре и зачем же тогда в дыровском техпаспорте прописывают украинские номера?»;

Микола: «За какую он декларацию говорит? На таможне понятия не имеют что такое декларация ввоза автомобиля»;

Татьяна: «Мы попытались оформить такую декларацию. Нас около часа промурыжили и отказали! Сказали, что такая декларация оформляется на иностранные автомобили, а мы должны ехать в МРЭО на оформление»;

Петр: «Ну что за лепет. Э...э.. и т.д.».

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке «ГАИ ДНР» не разрешает ездить автомобилям с украинскими номерами. Также они заставляют регистрировать авто в «ДНР», даже если водитель приехал на несколько дней, а сам постоянно проживает на подконтрольной территории.

Напомним, что в «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории. Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.

Как сообщалось ранее, 1 января в «ДНР» начали массово задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера, – при отсутствии «республиканских» номеров их отправляли в местные отделения «полиции». Ситуация продолжилась и в следующие дни. В «ДНР» это связывали с отменой на период 31 декабря – 8 января действия комендантского часа и усилением в этой связи мер безопасности в «республике». Жители отмечали, что делается это все по приказу «министра МВД ДНР».

Также в период отмены комендантского часа при проверках на улицах Донецке ночью граждане с украинскими паспортами, несмотря на донецкую прописку, вызывали повышенное внимание у «МВД ДНР».