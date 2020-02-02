В ОБСЕ назвали количество людей, умерших при пересечении КПВВ на Донбассе с начала 2020 года

С начала 2020 года при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях скончались четверо человек. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«СММ подтвердила информацию о том, что двое пожилых мужчин умерли по естественным причинам, ожидая пересечения линии соприкосновения. Следовательно, общее число таких случаев с начала года достигло четырех», – говорится в отчете.

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза. По данным «Восточной правозащитной группы», смертность на КПВВ в Донецкой и Луганской областях при пересечении линии разграничения повысилась на 40% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек. В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. По данным Офиса омбудсмена Украины, в 2019 году при пересечении линии разграничения через КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек. По данным Human Right Watch, с января по апрель 2019 года при пересечении линии разграничения на Донбассе умерли из-за проблем со здоровьем по меньшей мере 19 человек, преимущественно – пожилые.