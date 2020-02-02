Криминал выйдет из тени: Пушилин объяснил сложности с отменой комендантского часа

Комендантский час на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области не отменяют из-за опасений вызвать рост преступности. Об этом в интервью местному YouTube-каналу заявил «руководитель ДНР» Денис Пушилин.

«Мы предполагали, что с отменой комендантского часа резко увеличится количество преступлений именно в ночное время суток. Криминал выйдет из некой тени и это серьезно отразится на наших гражданах», – сказал он.

При этом он отметил, что после отмены комендантского часа на новогодние праздники «допустимые нормы были выдержаны, наши опасения не оправдались».

«Рост правонарушений в среднем вырос на 30% Эта цифра позволяет рассмотреть возможность отмены комендантского часа. Рассматриваются разные варианты, но поэтапно мы должны прийти к полной отмене комендантского часа. Еще проводится определенный анализ, мы смотрим, где наши уязвимые места, но в первую очередь важна безопасность», – сказал Пушилин.

При этом ему понятно, что комендантский час «надоел не только молодежи, но надоел очень многим, но нужно баланс удерживать».

«Комендантский час мы отменили (на новогодние праздники – прим.), но усилили меры в работе правоохранительных органов. Если полностью пустить все на самотек, мы ничего не сможем гарантировать в плане безопасности», – считает Пушилин.

Данные высказывания в социальных сетях комментируют местные жители

Гражданин Земли: «И опять власти днр заговорили об отмене КЧ. Боюсь, ни к чему хорошему это не приведет»;

Злой Аккумуляторщик; «Судя по этому интервью отмена КЧ на новогодние праздники – это был ЭКСПЕРИМЕНТ над жителями Донбасса??? Это верх цинизма!!!».

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР». Позднее задержания людей с украинскими паспортами продолжились. Их отвозили в «полицию» и брали отпечатки пальцев. Там объясняли, что без «паспорта ДНР» передвигаться по городу нельзя из-за того, что «у нас здесь зона боевых действий».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».

Напомним, что в «ДНР» впервые с 2014 года комендантский час был отменен на неделю – с 31 декабря по 8 января.