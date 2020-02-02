Пропускают хорошо: Ситуация в пунктах пропуска днем 2 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алиса: «10:31. Перед полицией на Украину машин сорок»;

Anna: «10:36. Со стороны Украины машин нет, Украину за 10 минут прошли, на днр перед шлагбаумом минут 20 постояли»;

Ботан: «12:08. Майорск в Горловку 15 мин (укр). Никитовка в Днр+- 30 машин»;

Ольга: «12:24. На ДНР в обе стороны пешие сразу на паспортный контроль»;

Сергей: «14:11. Горловка в Бахмут более 40».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «11:15. Каргил в Украину: основная до моста. Льгота машин 10»;

Сергей: «13:29. Каргил в Украину: 40 общей, 6 льгота»;

Анатолий: «13:52. Каргил из Донецка 30 общей 10 льготы, Каргил на Донецк 37 и 18».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Людмила: «10:32. Еленовка в Украину: на милиции никого, на таможне 5 машин»;

Инна: «10:36. В 07:50 приехали на Новотроицкий пост (сама проверка 15 мин, остальное время ждали), в 09:15 приехали на Еленовку (стояли 9-ми, но сразу продвинулись на 7 машин) в 10:20 выехали. На Еленовке в сторону Украины было 20 машин. Пропускают хорошо, из-за чего, скорее всего, небольшая очередь на Новотроицком»;

Палыч: «11:41. Еленовка на Новотроицкое: на 10:40 примерно 50 авто, льготы 4 шт. Движение бодренькое. Новотроицкое на Волноваху: на 11:15 примерно 30 авто. Движение нормальное. Пешиков в Еленовку многовато как-то»;

Палыч: «12:03. Новотроицкое на Еленовку: перед паспортным 5 авто»;

Vlad: «12:30. Еленовка в Украину на 12:00 (укр) 40 машин общей + 5 льготной. Еленовка в Донецк: 25 машин основной. Новотроицк в Украину, машин нет»;

Палыч: «12:45. Еленовка на Донецк 8 авто, льготы нет. Пешиков мало, не полный автобус»;

Natalya: «12:49. На Еленовке 20 машин в сторону Донецка»;

Алексей: «13:03. Еленовка в Украину 60 авто. Движения почти нет».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наташа: «12:26. В 11:00 (мск) с ЛНР в Украину сквозняк только небольшая очередь в сетке на талончики. В 11:20 (мск) с Украины в ЛНР везде пусто, но так же очередь на талончики в сетке и в ЛНР на паспортный контроль».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») пользователи соцсетей не сообщают.