Житель Краматорска в суде оспаривает отдельные положения порядка пересечения КПВВ

Житель Краматорска обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании недействительными отдельных положений Порядка въезда и выезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и с таких территорий, сообщает пресс-служба суда.

«Истец оспаривает шестые абзацы 17 и 18 пунктов Постановления Кабинета Министров Украины №815 от 17.07.2019, которые предусматривают, что в случае наличия решения суда об ограничении выезда за границу, физическому лицу будет отказано в предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения через действующие контрольные пункты для въезда и выезда из временно оккупированных территорий. Также из-за наличия решения суда об ограничении выезда за границу координационный центр координационная группа прекращает (отменяет) разрешение физического лица на пересечение линии разграничения. Истец считает, что указанные положения не соответствуют требованиям Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и просит суд признать их незаконными», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось ранее, люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию (ППТ) для уплаты налоговых долгов не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из ППТ.