В управлении ПФУ Станично-Луганского района изменились правила приема

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) введена электронная очередь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области.

«На этой неделе специалисты управления ПФУ в Станично-Луганском районе начали прием граждан при помощи электронной очереди, к преимуществам которой принадлежит прозрачность системы предоставления услуг, предотвращение вмешательства пенсионщиков в очередность», – говорится в сообщении.

Так, система предусматривает, что гражданин самостоятельно выбирает на экране терминала необходимую услугу Пенсионного фонда, сразу получает талон и ждет прием, следя за информационным табло.

Посетителям надо помнить, что в случае опоздания время приема будет переноситься на 15 минут, а после повторного – запись отменяется.

«Отныне прием отделом обслуживания граждан будет проводиться только по электронной очереди», – резюмируется сообщение.

Напомним, в Станице Луганской начало работу еще одно отделение «Ощадбанка».