RU
Все новости

На Луганщине у члена НВФ изъяли оружие и взрывчатку (Фото)

02.02.20 18:06
Фото: ГУ НП в Луганской области
Фото: ГУ НП в Луганской области

На Луганщине правоохранители изъяли «арсенал» оружия, боеприпасов и взрывчатки, который принадлежит члену незаконного вооруженного форимрования «ЛНР». Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что в ходе санкционированного обыска квартиры, в которой он проживал, изъяли скрытый «арсенал» оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли: пистолет модели «StarModeloB» калибра 9 мм, корпус гранаты «РГД-5», взрыватель УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Владелец изъятого в декабре 2019 года был приговорен по ст. 260 УК Украины и 29 декабря 2019 года был передан при обмене пленными.

Сейчас следователи продолжают проводить первоочередные процессуальные действия.

Фото: ГУНП в Луганской области

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк