На Луганщине у члена НВФ изъяли оружие и взрывчатку (Фото)

На Луганщине правоохранители изъяли «арсенал» оружия, боеприпасов и взрывчатки, который принадлежит члену незаконного вооруженного форимрования «ЛНР». Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что в ходе санкционированного обыска квартиры, в которой он проживал, изъяли скрытый «арсенал» оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли: пистолет модели «StarModeloB» калибра 9 мм, корпус гранаты «РГД-5», взрыватель УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Владелец изъятого в декабре 2019 года был приговорен по ст. 260 УК Украины и 29 декабря 2019 года был передан при обмене пленными.

Сейчас следователи продолжают проводить первоочередные процессуальные действия.