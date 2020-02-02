Куда приедут мобильные отделения «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях (График)

В Донецкой и Луганской областях с 3 по 7 февраля вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

3, 4, 5, 6 и 7 января – Бахмут, ул. Мира, 50.

Режим работы отделения банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

3 февраля – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

4 февраля – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);

5 февраля – Светличное, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н);

6 февраля – Нижнее, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н);

7 февраля – Катериновка, Березовский сельсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

Напомним, в 2020 году в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) государственный «Ощадбанк» планирует открытие стационарного отделения.

А на днях в Станице Луганской (Луганская обл.) начало работу еще одно отделение «Ощадбанка».