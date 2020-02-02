В Краматорске 16-летняя девушка попала под колеса авто

В Краматорске в темное время суток водитель автомобиля «TOYOTA CAMRY» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. По данному факту полицией Краматорска под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает в Краматорский отдел полиции ГУНП в Донецкой области.

Вчера около 17:50 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по бул. Краматорском, в котором пострадала девушка.

На месте происшествия предварительно установлено, что примерно в 17:40 часов 31-летний водитель управляя автомобилем «TOYOTA CAMRY» двигался по проезжей части бул. Краматорского. В районе опоры ЛЭП №21 водитель совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. В результате аварии последняя получила телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения».

«Полиция обращается к с просьбой ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения», – говорится в сообщении.