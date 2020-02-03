Для ВПЛ, участников АТО, молодежи и работников бюджетной сферы: В Украине работают 118 местных жилищных программ

По всей Украине работают 118 местных жилищных программ. Они предусматривают льготное кредитование молодежи, обеспечения жильем участников АТО, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), работников бюджетной сферы (в частности, педагогов и медиков). Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»).

Так, региональные управления Держмолодьжитла при поддержке Ассоциация городов Украины (АГУ) продолжают развивать сотрудничество с органами местной власти для более активного обеспечения граждан собственным жильем. Большинство территориальных управлений Фонда подписали меморандумы о сотрудничестве с региональными отделениями АГУ. «Благодаря этой работе состоянию на 31 декабря 2019 года количество местных жилищных программ по всей Украине достигло 118», – говорится в сообщении.

По информации Фонда, в течение 2019 года принято 12 новых местных жилищных программ, из которых 5 комплексных, 5 программ льготного кредитования молодежи и по одной программе обеспечения жильем участников АТО и ВПЛ.

По всем местным программам в 2019 году заключено 438 договоров с гражданами на приобретение жилья. Больше всего таких сделок за год подписано в Харькове и области – 172. В Николаевской области – 43 договора, Черкасской – 31, Полтавской – 28, Запорожской – 26, Львовской – 22, Черновицкой – 15, Херсонской – 13, Одесской и Закарпатской – по 11 , Ивано-Франковской и Луганской – по 10 договоров.

Суммарный объем финансирования по местным программам в 2019 году превысил 252 млн грн. «Благодаря активной работе руководства и региональных управлений Держмолодьжитла и сотрудничества с АГУ и органами местного самоуправления финансовое наполнение местных программ обеспечения жильем стабильно растет уже 6 лет подряд. В Государственном фонде работают над сохранением этой тенденции в 2020 году. Ведь реализация местных жилищных программ будет способствовать решению жилищных проблем граждан, улучшению демографической ситуации и поддерживает регионы в их социально-экономическом развитии», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Луганской области 32 семьи обеспечили новым жильем. Кредиты на квартиры предоставляют по 7 программам финансирования.