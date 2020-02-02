Пушили рассказал, почему задерживали людей с украинскими паспортами и украинскими номерами на авто

Проверки жителей с украинскими паспортами и автомобилей на украинских номерах были необходимы во время отмены комендантского часа для обеспечения безопасности в «ДНР». Об этом заявил «руководитель республики Денис Пушилин в интервью местному YouTube-каналу.

«Именно ограничений и арестов с украинскими паспортами не было – были дополнительные проверки. Обоснованы эти проверки были тем, что наши оппоненты, проводя диверсионную работу и засылая сюда определенный контингент, используют именно украинские паспорта и могут сделать любую прописку. Нашим правоохранительным органам удостоверится в личности достаточно сложно, так как у нас нет современных баз по Украине. Допустим, если по паспортам ДНР и РФ все понятно, то по паспортам Украины потребовались дополнительные действия», – сказал он.

Также Пушилин отметил, что подобная причина и у проверок автомобилей на украинских номерах.

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР». Позднее задержания людей с украинскими паспортами продолжились. Их отвозили в «полицию» и брали отпечатки пальцев. Там объясняли, что без «паспорта ДНР» передвигаться по городу нельзя из-за того, что «у нас здесь зона боевых действий».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» начали задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».