На КПВВ более 900 человек обратились за помощью к спасателям

В пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 912 лицам. Об этом в отчете за неделю сообщает сегодня, 2 февраля, пресс-центр Операции объединенных сил.

Также отмечается, что в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС Украины 48 раз привлекались к работам по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 159 взрывоопасных предметов.

Кроме того подчеркивается, что в течение недели в районе проведения операции Объединенных сил чрезвычайных ситуаций не возникало.