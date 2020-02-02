Рождение и смерть в «Л-ДНР»: Как правозащитники предлагают регистрировать факты «за один день»

Еще в 2018 году правительство Украины приняло закон, который позволяет государственным органам принимать во внимание свидетельства о рождении или смерти, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей. Однако, как говорят правозащитники, из-за отсутствия политической воли Министерства юстиции административную процедуру до сих пор не ввели. Поэтому для получения документов жители НКТ вынуждены обращаться в суд. В то же время на рассмотрении Кабинета министров Украины находится законопроект, разработанный представителями МинВВОТ и общественных организаций. В нем подробно прописан механизм внесудебной процедуры признания фактов рождения и смерти на неподконтрольных территориях. Об этом рассказала менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA («Зміна») и одна из авторов законопроекта Алена Лунева.

Так, по ее словам, разработанный правозащитниками проект закона предусматривает, что заявитель будет обращаться непосредственно в органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на подконтрольной правительству Украины территории, предоставлять документы, выданные на НКТ, и уже на следующий день получать на основе этого свидетельство государственного образца. Поэтому, по словам правозащитницы, внедрение админпроцедуры не только привлечет украинцев на НКТ получать документы, но и уменьшит нагрузку на суды.

Авторы законопроекта отмечают, что внесудебный механизм должен работать и для жителей аннексированного Крыма. Для этого придется внести изменения в закон о Крыме – норму, аналогичную той, что уже есть в законе о реинтеграции Донбасса.

Кроме того, в документе предлагается отменить административную ответственность за несвоевременную регистрацию ребенка, рожденного на НКТ. Сейчас родители должны сделать это в течение месяца.

Если речь идет о регистрации рождения, предлагается, что в любой орган РАГС на контролируемой территории Украины смогут обращаться родители или один из родителей ребенка. В случае регистрации смерти – родственники или их представители. Сам срок для обращения хотят сделать неограниченным.

Для того, чтобы зарегистрировать рождение или смерть, нужно будет предъявить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или паспортный документ иностранца (лица без гражданства) и документ, подтверждающий законность пребывания заявителя на территории Украины. Также стоит включить заявление о государственной регистрации рождения или смерти физического лица и документы, подтверждающие факт рождения или смерти физического лица на НКТ, в частности, «выданные оккупационной администрацией России, любыми (также и медицинскими) учреждениями, организациями и учреждениями на временно оккупированной территории».

Разработчики законопроекта подчеркивают, что органы РАГС будут только учитывать сведения, приведенные в прилагаемых заявителем документах, а не признавать их. «Сам по себе документ оккупационной администрации не имеет юридической силы на территории Украины и не может подтверждать факт рождения или смерти», – отмечают авторы законопроекта.

В документе предлагается, что обоснованный отказ в регистрации заявитель так же будет получать в день подачи заявления. Основанием для отказа будет служить то, что документы подало неуполномоченное лицо или же к заявлению не приложены документы, подтверждающие факт рождения или смерти на НКТ. Кроме того, отказать смогут из-за недостаточного для подтверждения объема сведений в документах, приобщенных к заявлению.

Алена Лунева резюмирует, что создание упрощенной процедуры является необходимым элементом государственной политики, направленной на возвращение людей и территорий. «Это важно для деоккупации и реинтеграции, так как сейчас существует большой риск, что после возобновления контроля над ныне оккупированными территориями возникнет огромное количество вопросов, связанных с документами», – сказала она.

Как сообщалось ранее, не более 37% детей, рожденных на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и только 13,5% рожденных в Крыму после 2014 года, имеют свидетельство о рождении украинского образца. Дети, которые родились на неподконтрольных территориях Донбасса и не получили свидетельства о рождении украинского образца, рискуют не иметь гражданства вообще.