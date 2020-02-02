Как я заработал свои первые $100: Предприниматели Донетчины поделились личным опытом

Предприниматели из Донецкой области рассказали, как заработали свои первые 100 долларов. У каждого из них своя личная история о том, как он заработал свои первые деньги, но общее одно – они свое хобби превратили в успешный бизнес, пишет «Бізнес-Схід».

Так, владелице швейной мастерской Веронике Романьковой открыть свою предпринимательскую жилку помог ее отец Юрий Куклин. «Он был творческим человеком, разбирался в моде, все вокруг его называли "стилягой", хотя всю жизнь он проработал на шахте. Именно он привил мне любовь к шитью и красивой одежде. Моя история родом из 90-х годов. Будучи студенткой, я всегда что-то мастерила для себя, удивляла студентов и окружающих своими нарядами. Однажды я увидела известную певицу в белоснежной шубке, и мне так захотелось сшить себе такую, я сразу побежала в магазин тканей за мехом. Конечно, такого меха как у певицы, в нашем магазине не было, и я взяла тот, с которого шили меховые игрушки. Приехав на выходных к родителям в Новогродовку, потому что именно дома у меня была швейная ручная машинка, принялась за дело. С горящими глазами поделилась своей идеей с отцом, который тоже любил шить. Вместе с ним в журнале нашли похожую выкройку и за один день сшили замечательную белую шубку. Конечно, мне очень хотелось ее "выгулять". Надев ее на местную дискотеку – затмила всех! В 90-е годы, в маленьких шахтерских городках мало у кого была современная модная одежда. И одна моя знакомая, подойдя ко мне, сказала: "Давай я у тебя ее куплю, а ты себе еще сошьешь"», – вспоминает предпринимательница.

По ее словам, тогда же снова отец ее поддержал, сказал, что это хорошее предложение. «И если людям нравится, то надо этим заниматься. Так я заработала свои первые деньги, и так начался мой предпринимательский путь. С тех пор я уже много лет занимаюсь любимым делом, которое приносит мне деньги. И за это я очень благодарна своему отцу, который поверил в меня и поддержал. Сейчас я имею свой успешный швейный бизнес и магазинчик», – поделилась Вероника Романькова.

Директор IT-компании Павел Зайцев с детства мечтал работать на компьютере, тогда для всех это было новое, интересное. «И свое будущее видел в ИТ-сфере. Так сложилось, что я всю жизнь работаю в одной компании. После армии я пришел сюда простым айтишником, а сейчас возглавляю ее. В 90-е годы разработкой программного обеспечения занимались не все. Поэтому успешно работать в этой нише было вполне реально, главное быть хорошим специалистом и постоянно развиваться в своем деле», – сказал он.

По словам Павла, свои первые деньги он заработал в 22 года, создав компьютерную программу для Краматорского цементно-шиферного комбината. «Это был мой первый проект, за который мне заплатили гонорар в размере 300 долларов. За эти деньги можно было купить половину компьютера. Я был счастлив. С тех пор я занимаюсь любимым делом, которое приносит мне деньги», – поделился предприниматель.

Владелица интернет-магазина Екатерина Уварова свои первые деньги заработала в 19 лет. «Учась в университете, мне хотелось создать что-то оригинальное для себя и своих друзей. Так появилась идея наносить различные принты на футболки и пайты. За месяц мне удалось продать более 100 футболок, тем самым заработать свои первые 100 долларов. Моими первыми покупателями были друзья, одногруппники, студенты вуза. Сейчас у меня успешный бизнес, который я развиваю и получаю удовольствие от своей работы», – рассказала она.

Напомним, ранее предприниматели Донетчины рассказали, как спасаются от усталости и эмоционального выгорания. А также представители малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской областей поделились своими принципами ведения успешного бизнеса, а также действенными советами для новичков.