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Эпицентр войны в 2014 году: Как сегодня выглядит Семеновка под Славянском (Фото)

03.02.20 22:45
Фото: Андрей Андриенко / Деловой Славянск
Фото: Андрей Андриенко / Деловой Славянск

В 2014 году поселок Семеновка под Славянском (Донецкая обл.) на несколько месяцев стал эпицентром военных действий и центром внимания мировых СМИ. По сравнению с общим временем течения конфликта, это не слишком продолжительный срок, однако физические и ментальные последствия перенесенных потрясений местные жители будут переживать еще долго, пишет «Деловой Славянск».

Так, многим пришлось самостоятельно восстанавливать разрушенное частично или полностью жилье, кто-то не вернулся после вынужденного отъезда (эвакуации), а кто-то пропал без вести.

С тех пор прошло более 5 лет. На немногочисленных улицах до сих пор бросаются в глаза следы обстрелов, «прилетов», зияют в земле темными ямами частично заросшие окопы и траншеи.

Фото: Деловой Славянск

Напомним, в начале мая 2014 года в поселке Семеновка кафе у перекрестка, где сходятся «мариупольская» и «харьковская» трассы, и ближайшие дома заняли незаконные вооруженные формирования (НВФ). Здания стали мишенью для украинских военных. Местные жители были вынуждены покинуть эти места. После освобождения Славянска от НВФ, многим жителям возвращаться стало некуда.

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