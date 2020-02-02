Крымское и Луганское обстреляли из минометов, – штаб ООС

Сегодня, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования (НВФ, нарушая режим прекращения огня, снова атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Луганское, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что при этом НВФ применили вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. Так, по позициям ВСУ вблизи Крымского и Луганского противник выпустил 34 мины из 82-мм минометов.

«Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дали адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, приняв активные меры огневого воздействия на оккупантов с целью подавления вооруженной активности противника, содержание занимаемых рубежей и позиций и сохранения жизни и здоровья личного состава. Военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения и находятся в готовности к любым действиям оккупантов», – говорится в сообщении.