В Краматорске развивают центр досуга для пожилых переселенцев и слабослышащих (Фото)

Центр активности «Старый город» в Краматорске стал местом досуга и социальной адаптации для пожилых переселенцев и людей с проблемами слуха, а общее увлечение творчеством начало приносить доход. Об этом сообщают «Свои.city».

Организовали уникальный центр активности Людмила и Владимир Сницаренко в начале 2016 года. Супруги-переселенцы из Донецка решили создать место, где уделялось бы внимание пожилым людям, которые приехали в Краматорск с неподконтрольной украинской власти территории и не могли адаптироваться на новом месте. Воплотить социальный проект в жизнь помогли местная общественная организация и грант от США. Было найдено помещение, закуплена мебель, оргтехника и материалы для проведения мастер-классов.

Среди первых направлений деятельности «Старого города» – регулярное проведение информационных встреч с представителями Пенсионного фонда, социальных служб, врачами и психологами. Затем больше времени стали уделять досугу посетителей.

Сообщается, что постоянные гости клуба по интересам – в основном, одинокие пожилые люди: переселенцы, местные, а также люди с проблемами слуха (на данный момент в центре 35 слабослышащих, – ред.). Там они узнают обо всех изменениях в стране и занимаются творчеством. Налаживать общение помогает Владимир Сницаренко, который владеет языком жестов.

За четыре года существования «Старый город» научился работать без грантов, в основном, рассчитывая только на собственные силы. Так, мастер-классы по различным техникам рукоделия в социальном хабе проводят на волонтерских началах сами же гости. Самой старшей из них 82 года. Среди популярных направлений – вязание, вышивка лентами, изготовление сувениров.

«Еще в школе я ходила на кружки декоративно-прикладного искусства, мне это очень нравилось. Когда в Краматорске появился такой шанс, решила им воспользоваться и не жалею. Я будто голодная и живу этим, нравится все: вязание, вышивка, изготовление сувениров на праздники», – рассказала 44-летняя переселенка с проблемами слуха Светлана Филатова. Раньше женщина жила в неподконтрольной Горловке.

«Я никогда не была мастерицей, даже не думала, что смогу делать такую ​​красоту. А здесь научилась вышивать лентами – это высший пилотаж! Сделала четыре картины, подарила родным и знакомым. С удовольствием посещаю другие мероприятия. Главное, что мы здесь видим и слышим друг друга, это спасает от одиночества», – поделилась впечатлениями одна из первых посетителей центра, 74-летняя Людмила Морозько.

Рукодельницы «Старого города» активно участвуют в различных локальных фестивалях и праздниках. Их работы пользуются успехом у ценителей хэндмэйда.

Также в рамках центра местной активности работает социальное предприятие, которое руководствуется принципом «трех зайцев»: первое свое изделие посетитель забирает, второе отдает на благотворительность, третье продает во время фестивалей или ярмарок. Его цена покрывает стоимость материалов на первых двух «зайцев». Отмечается, что речь не идет о прибыли или заработной плате. Однако, вырученные средства позволяют хабу работать непрерывно и покупать материалы для мастер-классов.

Фото: сайт «Свои.city»

Фото: «Свои.city»