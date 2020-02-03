Срок реализации проекта – до 3 лет: Переселенцы будут строить многоквартирный дом в Виннице

В Виннице переселенцы будут строить многоквартирный дом. Депутаты Винницкого городского совета во время заседания сессии 31 января одобрили Соглашение о социальном партнерстве в строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

Так, в документе речь идет о проекте по строительству многоквартирного жилого дома, условия его реализации и ответственность всех сторон. Соглашение трехстороннее: Винницкий городской совет, Общественная организация «Об'єднання переселенців "Спільна справа"» («Объединение переселенцев "Общее дело"») и обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив "Общее дело"». «В нем говорится о сотрудничестве этих сторон по реализации проекта по строительству многоквартирного жилого дома для реализации жилищных потребностей переселенцев и обязанности каждого подписанта», – говорится в сообщении.

Дом планируют возводить на земельном участке по улице Сергея Зулинского. В соответствии с Соглашением, который утвердили депутаты, горсовет должен предоставить необходимый земельный участок, выдать градостроительные условия и ограничения в соответствии с действующей градостроительной документации, выделить средства на финансирование разработки проектно-сметной документации, содействие в получении технических условий и разрешительных документов на выполнение строительных работ.

Обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив "Общее дело"» будет строить многоквартирный жилой дом за собственные средства после получения всех необходимых разрешительных документов от горсовета. Также принимать меры по приемке законченного строительства многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, подключение инженерных сетей дома.

Срок реализации проекта – до трех лет.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде (Закарпатская обл.) переселенцы из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса собираются строить дом своей мечты.