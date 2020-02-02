В Мариуполе избили и ограбили мужчину

В Мариуполе по горячим следам патрульные задержали вероятных разбойников, которые избили жителя города и украли часы. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Информацию о разбое патрульные получили в половине первого ночью. Четыре человека напали на мариупольца на площади Свободы, избили его и забрали ценные часы. По словам пострадавшего, нападавшие побежали в сторону супермаркета на проспекте Победы.

При обследовании дворовой территории дома на проспекте Победы 90, у первого подъезда патрульные заметили четырех мужчин, похожих по ориентировке. Ими оказались жители Левобережного района. Во время поверхностной проверки на руке у одного из подозреваемых патрульные обнаружили указанный часы.

Впоследствии пострадавший подтвердил, что именно эти мужчины напали на него. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей Левобережного ОП.