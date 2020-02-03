Главный должник по зарплатам грозит бороться с долгами. Изо всех сил…

Правительством принято решение начать борьбу с невыплатами и задержками выплаты зарплат украинцам. И не только зарплат. Об этом 24 января сообщил премьер Алексей Гончарук. «Правительство инициировало осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект уже подан в парламент», – заявил глава правительства.

Красивое заявление, истинная суть которого стала ясна 28 января, когда законопроект был подан в Верховную Раду. Наименование законопроекта – «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты"». То есть это не «инициатива осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами». Дело в том, что сам закон «О компенсации…» был принят еще в 2000 году – при премьерстве Виктора Ющенко и президентстве Леонида Кучмы. А нынешний Кабмин просто изменял одну статью закона – статью 2.

Изначально в статье 2 говорилось, что «компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты производится в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты доходов, начисленных гражданам за период начиная со дня вступления в силу настоящего Закона». Под доходами в этой статье закона указаны денежные доходы граждан, которые они получают на территории Украины:

пенсии;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение) и другие.

В чем заключается инициатива правительства Гончарука? Об этом говорится в пояснительной записке к их законопроекту. Акцент на фразе «и другие», мол, это создает основу для «коррупционных рисков». И чтобы избежать таковых нынешний Кабмин предлагает четко очертить перечень доходов – без «и другие». И Гончарук обозначил этот список в следующей формулировке:

зарплата (денежное обеспечение);

пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

стипендия;

социальные выплаты (все, что подпадает под это определение);

сумма индексация денежных доходов.

Вот и вся иницитива.

Донбасс – родина долгов?

Главной причиной инициативы стал существенный рост долгов по зарплате за последний год.

По данным, обнародованным в конце января нынешнего года Госслужбой статистики, в целом за прошлый 2019 год долги по зарплате в Украине выросли на 14,7% и на 1 января 2020 года составили 3,034 млрд грн. Это заметная прибавка.

Интересно, что судьба долгов по зарплатам в различных регионах страны довольно сильно отличается. В одних областях – они росли, в других – напротив, уменьшались. Рекордсменом по росту долгов по зарплате в Украине является Днепропетровская область. Здесь долги выросли в 2,6 раза или на 160%! По мере возможности, ее поддержали вошедшие в тройку «лучших» Тернопольская и Житомирская области с результатами 100% и 77,9% роста долгов соответственно.

На фоне подобных показателей, рост долгов по зарплате в Донецкой области в прошлом году на 21% воспринимается как-то не слишком трагично. Однако, если сравнить ситуацию здесь с соседней Луганской областью (тоже Донбасс), это впечатление пропадает. В Луганской области долги по зарплате за прошлый год… уменьшились на 6%. Конечно, это не сокращение долгов почти на 84%, как в Ровенской области. Но и не рост более чем на 20%.

К тому же Донецкая область, в отличие от той же Луганской, довольно «достойно» представлена в рейтинге топ-5 украинских предприятий-должников по зарплатам, презентованном Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым пару дней назад.

«Пять украинских предприятий задолжали своим работникам заработную плату на общую сумму почти в 700 млн грн», – сообщил министр и назвал «героев» поименно. Среди этих пяти предприятий два оказались из Донецкой области: мариупольский «Азовобщемаш» с долгом в 221 млн грн и шахта «Краснолиманская» (ГП «УК Краснолиманская») в пос. Родинское (Покровский горсовет) с долгом в 30 млн грн.

Так кто же реальный должник?

Cитуация с этим списком вышла довольно пикантной по одной простой причине. Если «Азовобщемаш» – частное предприятие, то шахта «Краснолиманская» – предприятие государственное. Вообще в этом топ-5 три из пяти предприятий – государственные. Реально это означает, что долги по зарплате на этих предприятиях во многом заслуга… правительства. Того самого, которое сообщило, что намерено активно бороться с долгами по зарплате. Без комментариев. Впрочем, нет.

В связи с вышесказанным весьма интересно смотрится сообщение пресс-службы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА), сделанное в начале января нынешнего года. Там сообщается, что в Донецкой области в 2019 году государственные предприятия по добыче угля получили 1 562,6 млн грн бюджетных средств на выплату зарплаты шахтерам и погашения задолженности по ней.

После этого «реверанса» ДонОВГА отмечает, что «несмотря на большой объем государственных дотаций на государственных шахтах осталась непогашенной задолженность по зарплате». По состоянию на 3 января 2020 года она составила 294,2 млн грн. В списке должников фигурировали 6 предприятий, среди который была та самая шахта «Краснолиманская». Вот эта шестерка:

ГП «Торецкуголь» – 36,8 млн грн;

ГП «Мирноградуголь» – 45,7 млн грн;

ГП «Селидовуголь» – 64,6 млн грн;

ГП «Шахта им. М. С. Сургая» – 24,6 млн грн;

ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» – 33,3 млн грн;

ГП «УК «Краснолиманская» – 89,2 млн грн.

Впрочем, нельзя не отметить, что правительство активно боролось с долгами госпредприятий и за минувший январь долги по зарплате той же «Краснолиманской» уменьшились с более чем 89 млн грн до 30 млн грн.

Опыт предыдущих кормчих

Вообще, борьба с долгами по зарплате в Украине уже почти такой же национальный вид спорта, как в Японии – игра в Го. Ни одно украинское правительство не обходилось без того, чтобы в какой-то момент не «объявить войну» долгам по зарплате. Причем, практически каждое правительство торжественно предъявляло какое-то свое know how, которое непременно в этот раз покончит с этим всеукраинским злом.

Так предыдущее правительство Владимира Гройсмана объявило «крестовый поход» на долги по зарплате в начале марта 2018 года. К слову, на конец марта 2017 года они составляли более 2,7 млрд грн, показав увеличение за год на 44,2%. В качестве know how тогда выступили специальные мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, которые должны были добиться исполнения уже вынесенных решений украинских судов по зарплатным долгам. По всей стране таких решений на тот момент было на сумму около 500 млн грн.

До этого этот «спецназ» Минюста неплохо показал себя тогда в ситуации уменьшения долгов по алиментам в Украине. «Во всех регионах Украины созданы штабы по мониторингу и контролю за выполнением органами Государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов. Они взаимодействуют с органами Нацполиции, Госпогранслужбы, социальной защиты населения, а также с образованными Минюстом мобильными группами по ликвидации задолженности по уплате алиментов. Официально эти группы объясняют исполнителям на местах, какие меры и как можно на практике применять к должникам. В результате, только за период с 1 января по 16 февраля 2018 года органы государственной исполнительной службы взыскали 324,5 млн грн в пользу 434 295 детей», – сообщил тогдашний замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

Предполагалось, что теми же методами возможно быстро погасить львиную часть долгов по зарплате в стране. В результате стратегии «лихой кавалерийской атаки» к 1 октября 2018 года долги по зарплате в Украине… увеличились до 2,89 млрд грн.

Тогда правительство сделало «ход конем». Министерство труда и социальной политики подготовило и подало законопроект, предлагающий эффективные способы (ну, как им показалось) борьбы с долгами по зарплатам. Ключевые моменты были интересными. Во-первых, если работодатель нарушает сроки выдачи зарплаты, он обязан оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Нацбанка за каждый день задержки. И, во-вторых, работник освобождается от ответственности, если после задержек с зарплатой более чем на 15 дней не выходит на работу.

В чем причина полного фиаско?

Чем все это закончилось. А ничем. «Большая часть долгов по зарплатам сформированы на государственных предприятиях. И как на них можно повлиять? Какой смысл устанавливать штрафы, которые пойдут в бюджет, если предприятия и так финансируются из бюджета? Второй вопрос – как ужесточить ответственность за задолженность. Ведь юридическому лицу нельзя запретить выезжать за границу. А директора не заставишь работать на общественных работах», – прокомментировал тогда ситуацию старший юрист юридической фирмы «Можаев и партнеры» Сергей Косаренко.

Дальше – больше. Какой смысл вводить пеню за несвоевременную выплату зарплаты, если на госпредприятиях эту пеню никто не заплатит? В конце концов, два года назад долги составляли 2,7 млрд грн. Сейчас правительство Алексея Гончарука вступает на ту же стезю, когда долги по зарплате в Украине превышают 3 млрд грн.

А если просто исполнить закон?

Как именно нынешнее правительство намерено побороться с долгами по зарплате? Каков их «секретный ингредиент»?

«Люди, которым задолжали зарплату должны проявить инициативу и сделать следующее. Во-первых, проверьте, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да – обратитесь с жалобой к нему. Профсоюзы должны защищать право на оплату труда. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защиты своих интересов. В-третьих, обратитесь в Госслужбу по вопросам труда. Этот орган исполнительной власти в подчинении Минэкономики занимается вопросами выполнения работодателями своих обязательств перед работниками. Обращение в Госслужбу по вопросам труда с жалобами позволит министерству запустить формальный процесс решения вопроса», – сообщил пару дней назад министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

На самом деле, законы по поводу оплаты труда в Украине вполне себе хорошие. Даже в чем-то «драконовские». Любой эксперт скажет, что в Украине и сейчас предусмотрена ответственность за невыплату зарплаты, в том числе даже уголовная. Так, согласно ст. 175 Уголовного Кодекса Украины, безосновательная невыплата зарплаты, задержка выплаты более чем за 1 месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, организации, учреждения независимо от формы собственности, – наказывается в том числе исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Но, как известно, строгость законов в нашей стране с лихвой компенсируется их неисполнением. И ситуация с долгами по зарплатам хорошая тому иллюстрация.

С другой стороны, если хоть кто-то из простых украинцев в результате правительственных «телодвижений» сможет получить свои долги по зарплате, то почему бы и нет…