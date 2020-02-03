Марина Курапцева: Справка переселенца – «короткий поводок»

Замглавы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин заявил, что в Украине хотят провести перерегистрацию переселенцев. По словам чиновника, такие меры необходимы для того, чтобы государство могло «понять реальную статистику».

Как переселенке, мне с самого начала было тяжело понять, для чего вообще вводилась эта справка ВПЛ. Логично было бы предположить, что документ необходим для оказания помощи тем, кто оказались отрезанными от дома из-за войны. Мы так и предположили. Но в итоге, справка стала коротким поводком, за который государство дергает переселенцев вот уже почти 6 лет: обязательное закрепление за «Ощадбанком», проверки, идентификация, верификация... Государство проявило редкую изобретательность в выявлении пенсионеров с «донецкой пропиской», которые проживают на неподконтрольной территории, и всего лишь стремятся получить свои выплаты, гарантированные украинским законодательством. Например, чудесное изобретение – система «Аркан», название которого довольно красноречиво. Для переселенцев прописка стала серьезным препятствием для получения биометрических документов, ряда других государственных сервисов, даже арендовать или приобрести жилье с такой пропиской трудно.

Вернемся к заявлению Руслана Калинина. Он заявил, что в Украине, по официальным данным, в настоящее время зарегистрированы 1 млн 429 тыс. внутренне перемещенных лиц. По мнению замглавы ведомства, государство должно разобраться в том, сколько переселенцев реально проживает на мирной территории, а сколько – зарегистрировались для того, чтобы иметь возможность получать пенсию, но живут на оккупированной территории.

«Чтобы понять реальную статистику, нам нужно провести перерегистрацию. Но если мы не сделаем такую важную вещь – отвяжем получение пенсий от справки переселенца, то мы получим те же самые цифры. Поэтому первый шаг – и это должны сделать не мы, а Министерство социальной политики, это отвязать эту справку, нужно им просчитать последствия. Отвязать справку, провести перерегистрацию – и мы выйдем на совсем другие цифры», -– добавил чиновник.

Важно понимать, что последует за такой перерегистрацией. Может быть, тех, кто зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, но не проживают на подконтрольной территории, лишат выплат? Кто знает. Украина в плане творческого подхода к законодательству стала просто страной сюрпризов за эти шесть лет. А может быть, когда Минсоц все-таки отвяжет получение пенсий от справки переселенца, все граждане Украины снова станут равными в правах, и граждане на неподконтрольной территории смогут наконец-то получать свои пенсии и другие выплаты?

Украинские правозащитники в течение всех этих лет указывают на незаконность невыплаты гражданам Украины средств, гарантированных законодательством. Мировое сообщество призывает Украину восстановить выплаты гражданам на неподконтрольных территориях. Контрольные пункты въезда – выезда на линии разграничения на Донбассе все чаще становятся местом смерти наших граждан. Но вот в заявлениях украинских чиновников все также отчетливо проступает акцент на том, что получать выплаты от государства имеют право якобы только те граждане, которые получили пресловутую справку переселенца и покинули оккупированную территорию. При этом, правда, не учитывается ряд обстоятельств:

На кого оставить жилье и имущество на неподконтрольной территории?

Где жить?

Где заработать столько, чтобы хватило и на аренду жилья, и на закрытие хотя бы базовых потребностей, когда службы занятости предлагают в основном рабочие специальности с оплатой, которой не хватит даже на питание?

Есть еще такие вещи, как стигматизация и последующая дискриминация внутренне перемещенных лиц, с которой очень тяжело бороться, особенно когда переселенцы вынуждены противостоять этим негативным явлениям самостоятельно, поскольку ряд чиновников, обязанностью которых является защита прав граждан, как раз активно способствуют нарушению прав. Например, Андрей Рева, Александр Шевченко, Юрий Гримчак (сам выходец из Донецкой области), чьи нелицеприятные высказывания о жителях Донбасса и переселенцах, увы, уже стали афоризмами.

Есть и главный вопрос, ответа на который за все истекшее время государство так и не дало:

Почему проживание на неподконтрольной территории должно лишать граждан Украины прав на пенсии и другие социальные выплаты?

Правозащитники не единожды предлагали механизмы возобновления выплат, однако чиновники до сих пор предпочитали не слышать и не видеть путей решения ими же и созданной проблемы. Между тем, в очередях на блокпостах умирают люди. Сейчас, сегодня, вчера, завтра. Мировое сообщество выражает глубокую обеспокоенность, но не может влиять на внутренние дела Украины.

Так что именно даст перерегистрация внутренне перемещенных лиц в Украине, и что она поможет понять? Хотелось бы надеяться, что ее проведут исключительно с целью оказания более ощутимой помощи внутренне перемещенным лицам.