На Приазовье военные продемонстрировали навыки по уничтожению условного отряда десантных кораблей (Видео)

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко проверил готовность военных на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, Кравченко проверил готовность военных к отражению возможной агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований.

Свои навыки по уничтожению условного отряда десантных кораблей противника подразделение резерва оперативно-тактической группировки «Восток» продемонстрировали на одном из полигонов боевой подготовки Приазовья, в районе отвода тяжелого вооружения.