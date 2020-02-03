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На Приазовье военные продемонстрировали навыки по уничтожению условного отряда десантных кораблей (Видео)

03.02.20 09:02
Скриншот видео штаба ООС
Скриншот видео штаба ООС

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко проверил готовность военных на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, Кравченко проверил готовность военных к отражению возможной агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований.

Свои навыки по уничтожению условного отряда десантных кораблей противника подразделение резерва оперативно-тактической группировки «Восток» продемонстрировали на одном из полигонов боевой подготовки Приазовья, в районе отвода тяжелого вооружения.

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