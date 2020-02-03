Пожар в прифронтовом Зайцево: Погибла женщина

В прифронтовом пгт Зайцево (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 00:22 спасателям сообщили о пожаре, который произошел на ул. Бодаева в Зайцево.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1992 года рождения. Также, в результате пожара пострадал мужчина, 1989 года рождения, который самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести», – рассказали в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в 2:26. Причина возникновения пожара устанавливается.