Эрдоган летит в Украину: В Анкаре сообщили о приоритетах визита

Украину сегодня, 3 февраля, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Одним из приоритетных направлений поездки станет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений с Украиной. Об этом сообщает «Укринформ».

Во время визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Зеленского и Эрдогана.

В рамках заседания одним из приоритетов будет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений. «Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один», – сообщил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Он также выделил и политическую составляющую. «Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении», – добавил депутат турецкого парламента.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, главы государств примут участие в работе украинско-турецкого бизнес-форума.