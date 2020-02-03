Сводка из зоны ООС за 2 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 2 февраля в результате обстрелов со стороны противника были ранены двое украинских военных, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

в районе Луганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Новотошковским – из миномета калибром 120 мм;

недалеко от Гладосово – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 47 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", поселков шахты "Трудовская", Жабичево и Александровка, а также окрестности села Новая Таврия на мариупольском направлении. При обстрелах применялось минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БРТ, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы села Смелое и поселка Голубовское. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия».