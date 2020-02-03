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Индивидуальный автономер в Украине: Стала известна цена

03.02.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине индивидуальные номерные знаки можно получить от 300 грн за минимальный заказ. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на запрос УНН.

Так, стоимость изготовления индивидуальных номерных знаков составляет 300 грн за минимальный заказ в размере трех символов, а каждый следующий символ стоит 90 грн. Графический элемент обойдется заказчику в 500 грн.

Стоимость спецпродукции для номерных знаков составляет 252 грн без графического элемента, 295 грн с графическим элементом. Спецпродукция для номерных знаков мотоцикла стоит 112 грн.

Срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до одного месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

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