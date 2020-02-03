Жизнь в условиях войны: Фильм о семье из Красногоровки получил награду международного кинофестиваля (Видео)

Полнометражная картина «Земля голубая, будто апельсин» украинского режиссера Ирины Целик получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе мировой документалистики на крупнейшем американском фестивале независимого кино Sundance ( «Сандэнс»). Об этом сообщается на официальной странице фильма в Facebook.

«Земля голубая, будто апельсин» – полнометражный дебют Целик. Режиссер отслеживает жизнь многодетной семьи в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н., Донецкая обл.), которая постоянно находится под обстрелами. Для одинокой матери Анны Толстой и ее четверых детей – Мирославы, Насти, Влада, и Стаса – война является особо тяжким бременем. Утешением и терапией для семьи стало кино. Искусство помогает семье пережить травму войны, ведь рядом – постоянные обстрелы и взрывы.

Известно, что европейская премьера ленты «Земля голубая, будто апельсин» состоится в феврале на юбилейном 70-м Берлинском кинофестивале в программе Generation 14plus.

Напомним, лента создана Украинской продакшн-компанией «Альбатрос Комуникос» (продюсер Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией «Мунмейкерс» (продюсер Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского фильмоцентра и IDFA Bertha Fund (Нидерланды). Съемки фильма продолжались 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.