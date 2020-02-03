RU
Все новости

В Донецке потерявшийся пес взял в «заложники» автобус (Фото)

03.02.20 11:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке из-за потерявшейся собаки сняли с маршрута автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди рассказывают, что 1 февраля на остановке в маршрутку №41 зашел пес – стаффордширский бультерьер, который начал вести себя агрессивно по отношению к пассажирам. Водитель доставил животное в приют «ПИФ».

«Стафф взял в заложники автобус. На остановке по 41-му маршруту в автобус зашёл пес. Начал гавкать и кидаться, этим заставил пассажиров покинуть автобус. Водителю пришлось сойти с маршрута и отвезти собаку в приют ПИФ. Чтобы выманить собаку из автобуса, сотрудникам приюта понадобилось 1,5 часа. Стафф никого к себе не подпускал и кидался на всех работников приюта», – рассказали очевидцы.

В комментариях люди отмечают, что маловероятно, что собака бездомная – скорее всего, потерялась. Также некоторые дончане объясняют агрессивное поведение тем, что животное было напугано.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк