В Донецке потерявшийся пес взял в «заложники» автобус (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке из-за потерявшейся собаки сняли с маршрута автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди рассказывают, что 1 февраля на остановке в маршрутку №41 зашел пес – стаффордширский бультерьер, который начал вести себя агрессивно по отношению к пассажирам. Водитель доставил животное в приют «ПИФ».

«Стафф взял в заложники автобус. На остановке по 41-му маршруту в автобус зашёл пес. Начал гавкать и кидаться, этим заставил пассажиров покинуть автобус. Водителю пришлось сойти с маршрута и отвезти собаку в приют ПИФ. Чтобы выманить собаку из автобуса, сотрудникам приюта понадобилось 1,5 часа. Стафф никого к себе не подпускал и кидался на всех работников приюта», – рассказали очевидцы.

В комментариях люди отмечают, что маловероятно, что собака бездомная – скорее всего, потерялась. Также некоторые дончане объясняют агрессивное поведение тем, что животное было напугано.