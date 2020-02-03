Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing, $80 тыс. компенсации: Известна позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», компенсацию $80 тыс. долл., однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения. Об этом президент сказал в комментарии одному из телеканалов, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долл. каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тыс. долл. – это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму», – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.