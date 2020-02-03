Макрон в Польше будет обсуждать Донбасс

Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Польшу 3-4 февраля будет обсуждать ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».

Как сообщается, одной из целей первого визита Макрона в Польшу является привлечение Польши к переговорам по ситуации на востоке Украины перед и после проведения встреч в Нормандском формате.

Как рассказал перед визитом Макрона глава МИД Польши Яцек Чапутович, во время визита будет подписана стратегическая программа сотрудничества Польши с Францией на ближайшие 4 года.

Советник президента Франции Эммануэль Бонн несколько дней назад сообщил, что главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции в ключевых для Европы делах, таких, как расширение ЕС, отношения с Россией и НАТО. По его словам, Париж намерен консультироваться с Варшавой по ситуации на востоке Украины перед и после встреч в Нормандском формате. Советник уточнил, что речь идет о включении Польши в этот формат. Бонн добавил, что «необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, востока Украины».

Польский эксперт, преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий отметил, что вряд ли приглашение Польши к участию в переговорах перед Нормандским форматом как-то повлияет на улучшение отношений между Польшей и Россией, которые сейчас являются довольно напряженными. «Не думаю, что это как-то фундаментально повлияет на позицию Польши относительно России. И Макрон, наверное, это осознает», – высказал мнение Шептицкий.

В то же время, Шептицкий не исключил, что одной из целей визита также является «тушение пожара в польско-российских отношениях», в условиях попытки Франции нормализовать отношения с Россией.