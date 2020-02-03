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Смертельный пожар в Зайцево: Полиция начала расследование

03.02.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полицейские Бахмута устанавливают обстоятельства пожара в Зайцево (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), во время которого погибла женщина. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«В полицию Бахмута поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что в с. Зайцево в одном из частных домов произошел пожар. Во время тушения пламени спасатели обнаружили труп жительницы дома 1992 года рождения, а ее гостя 1989 года рождения с ожогами госпитализировали в больницу. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели», – сообщили в полиции.

В ведомстве также добавили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Назначены необходимые экспертизы.

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