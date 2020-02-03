За месяц в Краматорске и Славянске выявили более тысячи любителей превысить скорость

За месяц патрульные Краматорска и Славянска выявили более тысячи нарушителей скоростного режима. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«1032 нарушителя скоростного режима рисковали своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения. Именно столько постановлений вынесли патрульные в Краматорске и Славянске за январь на водителей, которые любят проехаться "с ветерком"», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители призвали не забывать о разделе 12 ПДД Украины (скорость движения), где четко указаны все скоростные ограничения. В городе это – 50 км/ч.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч составляет 255 грн, более чем на 50 км/ч – 510 грн.