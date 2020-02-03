В «ЛНР» три города и два района остались без воды

В результате аварии на магистральном водоводе без водоснабжения остались жители неподконтрольных украинской власти городов и районов Луганской области.

Как уточняет пресс-служба «МЧС ЛНР», приостановлено водоснабжение Свердловска (после переименования – Должанск), Ровеньков, Молодогвардейска, а также населенных пунктов Краснодонского и Свердловского районов.

«В связи с аварией на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм 2 февраля с 22:00 до устранения порыва прекращена подача воды по этому водоводу», – говорится в сообщении.

Сроки начала и окончание ремонтных работ не уточняются.