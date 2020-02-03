Истощенный лев из Покровска будет жить в Южной Африке (Фото)

Льва по кличке Лева, которого год назад привезли в Васильевский центр реабилитации хищников (г. Васильевка, Запорожская обл.) из Покровска (Донецкая обл.), в воскресенье, 2 февраля, отправили в Южную Африку. Об этом пишет «Сайт города Запорожья».

Когда Леву привезли в Васильевку год назад, он был истощен. Льва конфисковали у прежнего хозяина – владельца частного зоопарка «Парк Покровского периода» в Покровске. Из зоопарка животное спас Александр Пылышенко.

«Лева приехал сюда в предостаточно ужасных обстоятельствах. Его история появления тут связана с большой травмой, которую он получил при загрузке. Не ясно было, будет он жить или нет. Я думал, что это самый злой лев, которого видел в своей практике. Когда мы его забирали, он был очень лютый. После приезда сюда, в течение первых суток, мы поняли, что это один из самых добрых существ. Он добрый, любопытный, хочет со всеми поиграться – громадный котенок по характеру. Сегодня вместе с ним в Африку уезжает частичка меня», – рассказал Пылышенко.

В центр Love Lions Alive в Южной Африке Леву перевезет «Международная организация Лоренса Энтони».

«Год назад, примерно, к нам обратились активисты, которые рассказали об этих зверях. Мы начали писать письма в Министерство экологии. Сразу сообщили государству о том, что можем забрать львов в ЮАР. Началась работа с документами. Александр забрал зверей из Покровска. Все это время он кормил их и содержал за свои деньги. Сейчас одного льва мы забираем. Об остальных львах, к сожалению, забыли и активисты, и государство. Надеемся, что сможем оформить все документы и они также уедут на родину», – сказал руководитель благотворительного фонда «Международная организация Лоренса Энтони» Лайонел Де Ланге.

Лева будет жить в реабилитационном центре на площади 1 га. Там животное будут кормить и окажут необходимую медицинскую помощь.