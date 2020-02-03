В «ДНР» у желающих получить «паспорт» снимают отпечатки пальцев

В «ДНР» с января 2020 года ввели прохождение процедуры дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев) для желающих получить «паспорт ДНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Дактилоскопия (снятие отпечатков пальцев) – процедура, которую с нового года проходят все жители республики при подаче документов на паспорт ДНР. Дата и время дактилоскопии назначаются в момент подачи документов на паспорт ДНР. Снятие отпечатков пальцев происходит на специальном сканере», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что для проведения процедуры необходимо заполнить заявление. Если документы на «паспорт ДНР» подает ребенок с 14 до 18 лет, то такое заявление вместо него должен заполнить и подписать один из родителей.

Напомним, в «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского паспорта и «республиканского» «паспорта» не ускорило процесс по их выдаче.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.