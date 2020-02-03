За «хулиганство» в сквере: В «ДНР» заявили о задержании двоих подростков

В «ДНР» задержаны два подростка. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «республике», сотрудники «полиции» в Юнокоммунаровске (после переименования – Бунге) задержали «двух подростков, которые совершили хулиганские действия в сквере "Шахтерская слава"». В частности, они «повалили столб освещения, разбили фонари и перевернули урны для сбора мусора».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к произошедшему причастны 2-е несовершеннолетних местных жителей 2005 года рождения, которые сознались в содеянном. По указанному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой в отношении злоумышленников будет принято соответствующее процессуальное решение», – уверяют в «ДНР».