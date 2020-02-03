В Соледарской ОТГ открылся молодежный центр

В рамках реализации проекта «Достойная страна для достойных людей» в с. Миньковка Соледарской объединенной территориальной громады (ОТГ) открылся молодежный центр «Лидер». Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что ремонт в помещении сельского дома культуры, где расположился Центр, не проводился более 20 лет.

Из областного бюджета на ремонтные работы выделили 245 тыс. грн и 350 тыс. грн – из бюджета громады на создание и функционирование Центра.

«На средства областного и местного бюджетов был выполнен капитальный ремонт двух помещений сельского дома культуры, проведено электрическое отопление, заменены окна и двери, отремонтирован фасад, крыльцо и площадь, оборудовано современное молодежное пространство», – рассказали в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что работа молодежного центра «Лидер», благодаря неформальным и интерактивным методам общения, предусматривает новые качественные возможности для генерирования идей и совместной интересной работы жителей округа, отдыха и развлечений, развития детей и молодежи на принципах доступности и общей ответственности.