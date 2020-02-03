Вместо зарплат – выращивайте лук: В «ДНР» сотрудникам завода «Донецккокс» не платят более семи месяцев

В «ДНР» сотрудники завода «Донецккокс» возмущены неэффективным управлением предприятия, что привело к остановке завода, задержкам выплат заработной платы, которую люди не получали 7 месяцев. Вместо трудоустройства людей профильное «министерство» предложило им выращивать лук на территории промышленного предприятия. Об этом говорится в письме трудового коллектива ГП «Донецккокс» к «главе ДНР» Денису Пушилина, которое было направлено в конце января.

В письме отмечается, что это уже повторное обращение к Пушилину «по поводу сложившейся на нашем предприятии тяжелой ситуации с работой и особенно с выплатой заработной платы». «С даты предыдущего нашего обращения к вам – 23 октября 2019 года – ситуация никак не изменилась и даже ухудшилась. Задолженность по заработной плате к концу декабря составит уже 7 месяцев. Сотрудникам все сложнее существовать, кормить семьи (и малолетних детей), по-прежнему занимать в долг для того, чтобы обеспечивать минимум необходимых для жизни потребностей – одежды, медикаментов, средств на проезд на работу и т.п.», – пишут трудящиеся.

«Кроме того, уже более года инженерно-технический персонал без видимых оснований работает по укороченной неделе, и по непонятным причинам не согласовывается вопрос возврата к полной неделе, хотя предприятие в полном объеме ведет охранную деятельность, отчеты в различные органы и инспекции, техническое обеспечение, работу с архивом и т.п. – все это требует постоянного присутствия персонала на рабочих местах», – продолжают они.

После «национализации» завод был остановлен в декабре 2015. Сейчас перспектив выпуска коксовой продукции нет, т.к. после его «национализации» полностью демонтировали коксовые батареи, идет демонтаж и продажа на металлолом иных производственных мощностей.

Профильное «министерство» должно было содействовать новому трудоустройству людей. «Однако, никаких внятных решений или комментариев не поступило, а периодически нас посылают искать новую работу в Центре занятости. Единственным реальным предложением от министерства было освоить на территории промышленной площадки выращивание овощей (лука)», – говорится в обращении.

У предприятия арестованы банковские счета в «ДНР», и любые поступления (за реализацию того же металлолома) тут же уходят «республике» за накопленные долги. «Предприятие имеет возможность продавать металлолом, ТМЦ и основные средства, однако, из-за имеющихся долгов банковский счет арестован – соответственно, нет средств и технической возможности платить не только зарплату, но и налоги, банковское обслуживание и все прочие платежи, необходимые для ежедневной хозяйственной деятельности. Все поступающие на счет средства уходят в государство, ни копейки трудящимся не попадает», – рассказали сотрудники «Донецккокса».

На многочисленные обращения в профильное «министерство промышленности и торговли ДНР» ответа не последовало. Вместо этого «министр» Эдуард Арматов 3 декабря 2019 года посетил завод и на общем собрании озвучил, что предприятие не работает, продукцию не производит, соответственно, зарплату платить не за что, а рассматривать ее нужно, как материальную помощь. Такая точка зрения возмутила коллектив.

На промышленной площадке «Донецккокса» остались отходы химического производства, неправильное обращение с которыми грозит серьезными экологическими последствиями в центре Донецка. «Поэтому нельзя оставлять предприятие без коллектива опытных профессиональных работающих сотрудников и охраны, что исключает попадание на территорию промплощадки посторонних, разворовывание имущества и несоблюдение техники безопасности (пожары, утечки сточных вод, разложение фусов и т.п.)… Кроме того, необходимо работать с архивом и осуществлять прочие функции государственного предприятия», – акцентируют сотрудники.

«Уважаемый Денис Владимирович, просим вас в свете вашего недавнего заявления о недопустимости долгов по зарплате, особенно по причине неумелого управления предприятиями, решить своим волевым решением наш вопрос, не спуская на самотек вниз по инстанциям, ибо результаты такой переадресации мы наблюдали уже не раз, и они подробно изложены выше. Люди могут и хотят работать, предприятие имеет возможности для других видов деятельности, и правильное управление им сможет улучшить ситуацию», – резюмирует в обращении трудовой коллектив ГП «Донецккокс».

Как сообщалось ранее, запустить «национализированный» завод «Донецккокс» не удастся, т. к. в «ДНР» нет средств на его восстановление. По состоянию на ноябрь 2019 года на предприятии оставалось 44 сотрудника, осенью после 3-месячной задержки выплат им вместо зарплат выдавали продуктовые наборы.