Донетчина готовится принять детей из Западной Украины по программе культурного обмена, – Кириленко (Видео)

Дети из Львовской и Ивано-Франковской областей посетят Донецкую область по программе культурного обмена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, 2 февраля дети Донетчины, довольные и полные впечатлений, вернулись с отдыха на Ивано-Франковщине. По дороге они имели возможность увидеть еще и Львов.

После Львова их ждало расположенное в Карпатах детское областное коммунальное заведение «Карпатские мечты» (Ивано-Франковская область). «Там наши дети находились 21 день совершенно бесплатно», – отметил губернатор.

Он напомнил, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областями. «Договорились о совместных действиях и в частности, культурно-просветительских обменах. Первым результатом этих договоренностей стала поездка 70 детей из прифронтовой зоны Донетчины во Львов и в Карпаты. Уже формируем следующую группу из 70 детей (часть отправится с юга Донецкой области, из Мариуполя, часть – с севера, из Константиновки)», – сообщил Кириленко.

«И уже готовим программу, чтобы летом принять в Донецкой области гостей из Львовщины и Ивано-Франковской области», – добавил он.