В Краматорске таксист устроил ДТП и сбежал

В Краматорске полиция устанавливает водителя такси, который наехал на мужчину и скрылся. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что под колеса автомобиля попал 21-летний парень.

«Предварительно следствие установило, что 2 февраля в 19:50 двое парней шли по внутридворовой дороге возле дома 82 по улице Академической. В это время неустановленный водитель автомобиля "ДЭУ Ланос", двигаясь позади пешеходов совершил наезд на одного из парней и уехал. В результате аварии 21-летний пешеход получил телесные повреждения. По словам свидетеля автомобиль марки "ДЭУ Ланос" белого цвета имел на крыше шашку такси с указанным номером "905"», – рассказали в полиции.

Полицией открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».

«Следователь обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или располагает информацией о личности водителя и местонахождении автомобиля с просьбой сообщить в полицию. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 095-244-75-38 или "102"», – добавили в пресс-службе.