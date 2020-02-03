Жителей Крыма и части Донбасса не учли: Дубилет назвал причины снижения численности украинцев

Снижение численности населения Украины связано с высокой смертностью, потерей данных о жителях Крыма и неподконтрольной украинским властям части Донбасса, а также из-за трудовой миграции. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Согласно предварительной электронной переписи *, проведенной Кабмином, в Украине проживает 37 млн 289 тыс. человек. Дубилет пояснил, что данная цифра – это наявное население территории Украины, подконтрольной украинскому правительству.

По его словам, оценка не охватывает временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма. «Мы не смогли оценить количество населения, что осталось на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Если их учесть, то будет примерно 44 млн чел. (наявного населения – ред.). Плюс мы понимаем, что за последние 10 лет приблизительно 4 млн чел. выехали на заработки [за границу] и не вернулись. И если добавить эту цифру, то мы также увидим объяснение такого падения (по сравнению с данными переписи 2001 года, когда наличное население страны составило 48 457 102 чел. – ред.)», – сообщил Дубилет.

Также министр выделяет три «почти равноценных блока» причин снижения численности украинцев:

негативный демографический тренд, где смертность превышает рождаемость;

аннексированный Крым и неподконтрольный Донбасс;

трудовая миграция.

Он отметил, что большая смертность населения – это демографический тренд региона, который в Украине является особенно вопиющим по сравнению с другими странами Восточной Европы.

Также Дубилет согласился с социологами, что проведенная электронная перепись не является официальной переписью населения, данные показывают лишь наявное население страны и не учитывают ряда объективных факторов.

Как сообщалось ранее, согласно обнародованным Дубилетом данным предварительной электронной переписи населения, 37,29 млн наличного населения в Украине приходилось на 1 декабря 2019 года. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области проживает 1 млн 981 тыс. 20 чел., Луганской области – 1 млн 127 тыс. 500 человек.

* Для проведения исследования правительством Украины были использованы три методики с данными украинских мобильных операторов, информацией реестров Пенсионного фонда и Министерства юстиции и государственного реестра физических лиц. По словам Дубилета, методики дали примерно одинаковый результат. Разница между результатами разных методов составляет 2,86%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»