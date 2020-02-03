В «ЛНР»: Мужчина хранил дома прекурсоры наркотических средств на полмиллиона рублей (Фото)

В «ЛНР» сотрудники «генеральной прокуратуры» изъяли у мужчины прекурсоры наркотических средств на общую сумму более 500 тыс. руб. (198,4 тыс. грн по местному курсу на 3.02.2020). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», «правоохранители» получили информацию о том, что мужчина 1980 года рождения по месту жительства хранит прекурсор наркотического средства – ангидрид уксусной кислоты.

«В ходе осмотра сотрудники генпрокуратуры изъяли 2 стеклянные банки, заполненные прекурсором, общим объемом 1 литр… Стоимость изъятых прекурсоров наркотических средств составляет более 500 тыс. руб. (198,4 тыс. грн – ред.)», – сообщают в «ЛНР».

«Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – добавляют в «республике».

Отметим, что прекурсор – это вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества.